वैज्ञानिकों ने अल नीनो को लेकर दी गंभीर चेतावनी, 2027 होगा सबसे गर्म साल

अमेरिकी संस्थान राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के मुताबिक, इस साल अल नीनो के बहुत मजबूत होने की 80 फीसदी संभावना है।

वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के साथ मिलकर यह दुनिया का तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से करीब 1.7 डिग्री तक बढ़ा सकता है। यह तापमान वृद्धि जलवायु लक्ष्यों को तोड़ने के खतरनाक स्तर के बेहद करीब है।

इससे हमें लू, बाढ़, सूखे और जंगलों की आग जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, मूंगा चट्टानों और जंगलों को भी भारी नुकसान हो सकता है।