वैज्ञानिकों ने अल नीनो को लेकर दी गंभीर चेतावनी, 2027 होगा सबसे गर्म साल
वैज्ञानिकों का कहना है कि 2026 में आने वाला अल नीनो 18वीं सदी के आखिर से सबसे ताकतवर हो सकता है। इससे 2027 अब तक का सबसे गर्म साल बन सकता है, यहां तक कि यह 2015-16 के भयंकर अल नीनो के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा।
दरअसल, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशांत महासागर से बड़ी मात्रा में गर्मी वायुमंडल में समा रही है।
1.7 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान
अमेरिकी संस्थान राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के मुताबिक, इस साल अल नीनो के बहुत मजबूत होने की 80 फीसदी संभावना है।
वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के साथ मिलकर यह दुनिया का तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से करीब 1.7 डिग्री तक बढ़ा सकता है। यह तापमान वृद्धि जलवायु लक्ष्यों को तोड़ने के खतरनाक स्तर के बेहद करीब है।
इससे हमें लू, बाढ़, सूखे और जंगलों की आग जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, मूंगा चट्टानों और जंगलों को भी भारी नुकसान हो सकता है।