तेज घूमने पर 2 हिस्सों में बंट भी सकते हैं ब्लैक होल, अध्ययन में खुलासा

दक्षिणी डेनमार्क यूनिवर्सिटी और दूसरे कई संस्थानों के शोधकर्ताओं ने इस बात की गहराई से पड़ताल की कि ब्लैक होल आमतौर पर 2 हिस्सों में बंटने से क्यों रुक जाते हैं?

उन्होंने 'पेयर-ऑफ-पैंट्स टोपोलॉजी' नाम की एक सोच का सहारा लिया, जिससे ये समझाया जा सके कि जब ब्लैक होल बंटता है तो उसका 'इवेंट होराइजन' कैसे अपना रूप बदल सकता है।

टीम का ये भी कहना है कि 'फर्मी-लैट' जैसे गामा-रे टेलीस्कोप उन छोटे ब्लैक होल के टुकड़ों के संकेतों को भी ढूंढ सकते हैं, जो शायद ब्लैक होल के आपस में मिलने के दौरान बन सकते हैं।