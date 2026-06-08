वैज्ञानिकों ने खोजा अंटार्कटिका की बर्फ में 3 किलोमीटर गहराई में दबा राज
वैज्ञानिकों को बर्फ के नीचे दबी एक विशाल भूगर्भीय संरचना मिली है, जिसे ईस्ट अंटार्कटिक फैन के आकार का बेसिन प्रांत नाम दिया गया है।
यह संरचना बर्फ की सतह से 3.22 किलोमीटर नीचे मौजूद है। यह नया खोजा गया क्षेत्र पहले से ज्ञात विल्क्स और ऑरोरा बेसिन, साथ ही धरती पर सबसे बड़ी उप हिमनदी झील लेक वोस्तोक को भी आपस में जोड़ता है।
लेक वोस्तोक पृथ्वी की सबसे बड़ी उप हिमनदी झील है। इस खोज को 7 जून को नेचर पत्रिका में प्रकाशित किया गया था।
शोधकर्ताओं ने बेसिन का बर्फ की हलचल से संबंध जोड़ा
पता चला है कि ये सभी जुड़ी हुई संरचनाएं एक ही विशाल बेसिन का हिस्सा हैं। यह खोज अंटार्कटिका के इतिहास को लेकर हमारी समझ को नया रूप देती है।
इसकी गहराई से पड़ताल करने के लिए शोधकर्ताओं ने गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय डाटा के साथ-साथ क्रस्ट मॉडलिंग का भी उपयोग किया।
इस अध्ययन से सामने आया कि यह जमीन लाखों सालों से धीरे-धीरे खिंच रही है क्योंकि यह बेसिन पूर्व अंटार्कटिक आइस शीट के लगभग आधे हिस्से के नीचे है, इसलिए यह इस बात पर असर डालता है कि बर्फ कैसे आगे बढ़ती है और वहां के भू-भाग को कैसे आकार देती है।
हमारी जलवायु के गर्म होने पर होने वाले बदलावों का अनुमान लगाने के लिए यह जानकारी बहुत अहम है।