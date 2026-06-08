वैज्ञानिकों ने खोजा अंटार्कटिका की बर्फ में 3 किलोमीटर गहराई में दबा राज  

शोधकर्ताओं ने बेसिन का बर्फ की हलचल से संबंध जोड़ा

पता चला है कि ये सभी जुड़ी हुई संरचनाएं एक ही विशाल बेसिन का हिस्सा हैं। यह खोज अंटार्कटिका के इतिहास को लेकर हमारी समझ को नया रूप देती है।

इसकी गहराई से पड़ताल करने के लिए शोधकर्ताओं ने गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय डाटा के साथ-साथ क्रस्ट मॉडलिंग का भी उपयोग किया।

इस अध्ययन से सामने आया कि यह जमीन लाखों सालों से धीरे-धीरे खिंच रही है क्योंकि यह बेसिन पूर्व अंटार्कटिक आइस शीट के लगभग आधे हिस्से के नीचे है, इसलिए यह इस बात पर असर डालता है कि बर्फ कैसे आगे बढ़ती है और वहां के भू-भाग को कैसे आकार देती है।

हमारी जलवायु के गर्म होने पर होने वाले बदलावों का अनुमान लगाने के लिए यह जानकारी बहुत अहम है।