वैज्ञानिकों ने समुद्री पानी को शुद्ध कर हाइड्रोजन बनाने वाला डिवाइस बनाया

यह डिवाइस कम से कम 72 घंटे तक लगातार चलता रहता है और कुशलता से हाइड्रोजन बनाता है। साथ ही यह पानी में मौजूद नुकसानदायक हाइड्रजीन की मात्रा को इतना कम कर देता है कि वह सुरक्षा मानकों से भी बहुत नीचे आ जाती है।

यह सब खास सामग्री के कारण संभव हो पाता है, जो केवल सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर रसायनों को तोड़ देते हैं। इसके लिए किसी बाहरी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती।

हालांकि, अभी यह शुरुआती दौर में है, फिर भी वैज्ञानिक इसे और ज्यादा टिकाऊ बनाने और अलग-अलग जगहों पर काम करने लायक बनाने के तरीकों पर शाेध कर रहे हैं।