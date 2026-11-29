अपने घर के इलाके के नाम पर इस छोटी कार्डिनल मछली का नाम रखा गया है। इसकी पहचान इसके चांदी जैसे भूरे शरीर, काली धारियों और पंखों के निचले हिस्से पर हल्के नारंगी रंग से होती है।

यह मछली समुद्र में करीब 25 से 55 मीटर की गहराई में रहती है। यह सिफामिया ट्यूबीफर समूह से जुड़ी है, जो छोटी-छोटी बायोल्यूमिनसेंट मछलियां होती हैं। ये मछलियां अक्सर कोरल, समुद्री अर्चिन और स्टारफिश के पास झुंड में रहती हैं।

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह नई खोज भारत के समुद्री तट पर मौजूद समुद्री जीवन की अपार विविधता को दिखाती है।

साथ ही यह भी बताती है कि मछली पकड़ने के दौरान निकलने वाले कचरे की अगर ठीक से जांच की जाए तो और भी कई नई प्रजातियों का पता चल सकता है।