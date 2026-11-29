चेन्नई तट के पास मिली मछली की नई प्रजाति
वैज्ञानिकों को चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में एक नई तरह की मछली मिली है। इसका नाम सिफामिया बेंगालेंसिस रखा गया है।
जून, 2022 में कासिमेडु मछली उतारने वाले केंद्र पर ट्रॉलर में फंसे कचरे में इसके नमूने मिले थे।
बाद में वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान की और फिर इस खोज को दुनिया के सामने रखा। हाल ही में उनके शोध के नतीजे प्रकाशित हुए हैं।
55 मीटर तक की गहराई में मिलती है यह मछली
अपने घर के इलाके के नाम पर इस छोटी कार्डिनल मछली का नाम रखा गया है। इसकी पहचान इसके चांदी जैसे भूरे शरीर, काली धारियों और पंखों के निचले हिस्से पर हल्के नारंगी रंग से होती है।
यह मछली समुद्र में करीब 25 से 55 मीटर की गहराई में रहती है। यह सिफामिया ट्यूबीफर समूह से जुड़ी है, जो छोटी-छोटी बायोल्यूमिनसेंट मछलियां होती हैं। ये मछलियां अक्सर कोरल, समुद्री अर्चिन और स्टारफिश के पास झुंड में रहती हैं।
शोधकर्ताओं का कहना है कि यह नई खोज भारत के समुद्री तट पर मौजूद समुद्री जीवन की अपार विविधता को दिखाती है।
साथ ही यह भी बताती है कि मछली पकड़ने के दौरान निकलने वाले कचरे की अगर ठीक से जांच की जाए तो और भी कई नई प्रजातियों का पता चल सकता है।