नेपच्यून के पार मिला पृथ्वी से दोगुना बड़ा प्लैनेट X2 ग्रह
वैज्ञानिकों के एक समूह का मानना है कि हमारे सौरमंडल में नेपच्यून ग्रह से काफी आगे एक नया ग्रह 'प्लैनेट X2' छिपा हो सकता है।
माना जा रहा है कि इस संभावित ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से दोगुना है। यह एक ऐसी लंबी अंडाकार कक्षा में घूमता है, जो सूर्य से कम से कम पृथ्वी की दूरी के 200 गुना के बराबर दूरी पर रहती है।
टीम को उम्मीद है कि उनकी यह खोज ब्रह्मांड के छोर पर छिपी और भी चीजों को जानने की उत्सुकता बढ़ाएगी।
कक्षाओं की गुत्थी सुलझाता है प्लैनेट X2
कंप्यूटर सिमुलेशन बताते हैं कि X2 जैसा कोई बड़ा ग्रह नेपच्यून से परे बर्फीले पिंडों की कुछ अजीबो-गरीब कक्षीय गतिविधियों को समझा सकता है।
छोटे ग्रह इन पैटर्न को नहीं समझा सकते क्योंकि वे अपनी कक्षा से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। पहले के 'प्लैनेट नाइन' के विचार से अलग यह शोध बताता है कि प्लैनेट X2 का आकार इसे अपनी जगह पर बने रहने और इन दूर की कक्षाओं को प्रभावित करने में मदद कर सकता है।
यह हमारे सौरमंडल के काम करने के तरीके को समझने का एक नया नजरिया देता है। छिपे हुए ग्रहों की तलाश जारी है, जिसमें चिली की वेरा सी रुबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे शक्तिशाली उपकरण आसमान को खंगाल रहे हैं।