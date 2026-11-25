कंप्यूटर सिमुलेशन बताते हैं कि X2 जैसा कोई बड़ा ग्रह नेपच्यून से परे बर्फीले पिंडों की कुछ अजीबो-गरीब कक्षीय गतिविधियों को समझा सकता है।

छोटे ग्रह इन पैटर्न को नहीं समझा सकते क्योंकि वे अपनी कक्षा से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। पहले के 'प्लैनेट नाइन' के विचार से अलग यह शोध बताता है कि प्लैनेट X2 का आकार इसे अपनी जगह पर बने रहने और इन दूर की कक्षाओं को प्रभावित करने में मदद कर सकता है।

यह हमारे सौरमंडल के काम करने के तरीके को समझने का एक नया नजरिया देता है। छिपे हुए ग्रहों की तलाश जारी है, जिसमें चिली की वेरा सी रुबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे शक्तिशाली उपकरण आसमान को खंगाल रहे हैं।