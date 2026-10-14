CT स्कैन से खुला 100 साल पहले मिले जीवाश्म से डायनासोर की नई प्रजाति का राज

यह जीवाश्म सबसे पहले 1924 में इकट्ठा किया गया था। तब से यह लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा था, जब तक कि आधुनिक तकनीक जैसे CT स्कैन से इसकी खोपड़ी की कुछ अनोखी विशेषताएं सामने नहीं आईं।

पता चला है कि इनविक्टिबेलेट्रिक्स एम्बेरिना दूसरे डायनासोरों के मुकाबले छोटा और तेज था। खास बात है कि यह यूरोप में अब तक मिला पहला मेगा रैप्टोरन है। इस खोज से वैज्ञानिकों की इस धारणा में बदलाव आया है कि ये डायनासोर कभी किन इलाकों में घूमते थे।