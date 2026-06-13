वैज्ञानिकों ने हिमालय के नीचे इंडियन प्लेट टूटने का लगाया पता, पुराने दावों को मिली चुनौती 

डेलैमिनेशन का दक्षिणी तिब्बत की भूगर्भीय दरारों से संबंध

शोधकर्ताओं ने सैकड़ों सीस्मिक स्टेशनों से आंकड़े जुटाए और तिब्बत के झरनों से हीलियम गैस के नमूनों का भी विश्लेषण किया। दक्षिण-पूर्वी तिब्बत में उन्होंने देखा कि मेंटल की परत नीचे की ओर धंस रही है, जबकि गर्म पदार्थ उसकी जगह ऊपर आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को गैर-परतबंदी (डेलैमिनेशन) कहा जाता है। यह जमीन के नीचे हो रही हलचल दक्षिणी तिब्बत की सक्रिय भूगर्भीय दरारों से जुड़ी हुई लगती है। इसका मतलब है कि यह पूरे इलाके में भूकंप के खतरों पर असर डाल सकती है।