बुढ़ापे में भी याददाश्त नहीं होगी कमजोर, वैज्ञानिकों ने खोजी प्रोटीन टेक्नोलॉजी Jun 01, 2026

वैज्ञानिकों ने हाल ही में मेनिन नाम की एक प्रोटीन की खोज की है, जिसकी हमारे बुढ़ापे की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका हो सकती है। चूहों पर हुए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनके हाइपोथैलेमस में मेनिन प्रोटीन का स्तर घटने लगता है। इस कमी के कारण याददाश्त कमजोर होना, दिमाग में सूजन आना, त्वचा पतली होना, हड्डियां कमजोर पड़ना और जीवनकाल का छोटा होना जैसी कई दिक्कतें सामने आती हैं।

हालांकि, जब वैज्ञानिकों ने चूहों में मेनिन प्रोटीन का स्तर बढ़ाया तो उम्र से जुड़ी इन समस्याओं में काफी सुधार देखने को मिला। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नतीजे काफी उम्मीद जगाने वाले हैं।