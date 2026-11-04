बीटलजूस के वायुमंडल में एक छिपे हुए तारे ने हलचल मचाई

बीटलजूस के वातावरण की मैपिंग करते हुए शोधकर्ताओं को मोलस्फेयर नाम की एक ठंडी परत मिली, जिसमें आणविक गैस भरी हुई है।

सिवरहा जब बीटलजूस के वातावरण में परिक्रमा करता हुआ गुजरता है तो वह आस-पास की गैस को धकेलता है, जिससे पैदा हुई हलचल उसके वातावरण को परेशान कर सकती है और बीटलजूस के आकार को भी बदल सकती है।

इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में और मदद मिल सकती है कि विशाल तारे एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? खासकर 2019-20 में बीटलजूस के रहस्यमय 'ग्रेट डिमिंग' के बाद जब हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि क्या हुआ था।