वैज्ञानिकों ने लीं सूरज की सतह की सबसे करीबी तस्वीरें, दिखे 25 किलोमीटर के प्लाज्मा भंवर

वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह की अब तक की सबसे विस्तृत तस्वीरें ली हैं। इनमें प्लाज्मा के छोटे-छोटे कुंडल (कॉइल्स) और भंवर (व्हर्लपूल) दिखाई दिए हैं।

ये कुंडल इतने छोटे हैं कि कुछ तो केवल 25 किलोमीटर के हैं और ये सूरज की सतह के दानेदार किनारों पर मौजूद हैं।

सूरज की सतह पर ये भंवर बहुत तेजी से घूमते और बड़े होते हुए नजर आए हैं। खास बात यह है कि प्लाज्मा के ये घूमते हुए धब्बे केवल 18 सेकेंड में 2.7 गुना तक बड़े हो सकते हैं और ये 2.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की तेज रफ्तार से घूमते हैं।