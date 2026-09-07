वैज्ञानिकों ने लीं सूरज की सतह की सबसे करीबी तस्वीरें, दिखे 25 किलोमीटर के प्लाज्मा भंवर
वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह की अब तक की सबसे विस्तृत तस्वीरें ली हैं। इनमें प्लाज्मा के छोटे-छोटे कुंडल (कॉइल्स) और भंवर (व्हर्लपूल) दिखाई दिए हैं।
ये कुंडल इतने छोटे हैं कि कुछ तो केवल 25 किलोमीटर के हैं और ये सूरज की सतह के दानेदार किनारों पर मौजूद हैं।
सूरज की सतह पर ये भंवर बहुत तेजी से घूमते और बड़े होते हुए नजर आए हैं। खास बात यह है कि प्लाज्मा के ये घूमते हुए धब्बे केवल 18 सेकेंड में 2.7 गुना तक बड़े हो सकते हैं और ये 2.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की तेज रफ्तार से घूमते हैं।
तस्वीरों में दिखे NOAA 14060 के घुमाव
हवाई में स्थित ताकतवर डेनियल के इनौए सोलर टेलीस्कोप (DKIST) से ये नई तस्वीरें ली गई हैं। इन तस्वीरों से आखिरकार यह समझा जा सकता है कि सूरज की बाहरी परतें उसकी सतह से ज्यादा गर्म क्यों होती हैं और सौर ज्वालाएं (सोलर फ्लेयर) क्यों पैदा होती हैं?
शोधकर्ताओं ने सूरज पर मौजूद NOAA 14060 नाम के एक चुम्बकीय रूप से सक्रिय इलाके को करीब से देखा। उन्हें यहां जटिल चुम्बकीय घुमाव दिखाई दिए। ये घुमाव शायद इस बात का राज खोल सकते हैं कि सूरज के भीतर ऊर्जा कैसे घूमती है?