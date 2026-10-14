गुजरात में मिली 15 मीटर लंबे सांप की नई प्रजाति वासुकी इंडिकस

शोधकर्ताओं को पता चला है कि इस सांप की रीढ़ की हड्डियां चौड़ी और बेलनाकार थीं। ये हड्डियां बताती हैं कि यह सांप कितना विशालकाय रहा होगा।

हिंदू पौराणिक कथाओं में जिस वासुकी नाग का जिक्र आता है, उसी पर इस सांप का नाम रखा गया है। यह सांपों के एक ऐसे परिवार से था, जो अब धरती से खत्म हो चुका है और यह परिवार केवल भारत में ही पाया जाता था।

इस खोज से वैज्ञानिक यह भी समझ पाएंगे कि भारत के बहुत पुराने उष्णकटिबंधीय (गर्म और नम) इलाकों में सांप कितने अलग-अलग तरह के थे और वे कैसे खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेते थे।