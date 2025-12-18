नासा के टेलिस्कोप से वैज्ञानिकों ने की नींबू आकार वाले अजीब ग्रह की खोज 

खगोलविदों ने अंतरिक्ष में एक बेहद अजीब एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिसका आकार नींबू जैसा बताया जा रहा है। यह ग्रह एक मरे हुए, लेकिन बहुत घने और तेजी से घूमने वाले तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज सामान्य ग्रहों से बिल्कुल अलग है। इस ग्रह की बनावट, उसका वातावरण और उसका तारा, तीनों ही इसे अब तक खोजे गए ग्रहों में बेहद खास बनाते हैं।

नाम क्या है इस ग्रह का नाम? PSR J2322-2650b नाम का यह ग्रह एक पल्सर के चारों ओर घूमता है। पल्सर एक ऐसा मृत तारा होता है, जो लगातार रेडिएशन की तेज किरणें छोड़ता है। ग्रह अपने तारे के बहुत करीब है, जिससे तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसे खींचकर नींबू जैसा आकार दे रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके अंदर कार्बन हीरे के रूप में भी मौजूद हो सकता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है।

खुलासा जेम्स वेब टेलीस्कोप से हुआ खुलासा इस ग्रह का अध्ययन नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किया गया है। अब तक के जांच में पता चला कि इसके वातावरण में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग नहीं हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में आमतौर पर कार्बन के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। इसलिए इस ग्रह का ऐसा वातावरण वैज्ञानिकों के लिए हैरानी का कारण बन गया है।

