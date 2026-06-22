ग्लेशियर पिघलने से 50 साल में 4-मीटर बढ़ जाएगा समुद्र का जलस्तर, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

इस कारण तेजी से पिघल रही ग्लेशियर से बर्फ

'डूम्सडे ग्लेशियर' के नाम से जाना जाने वाला थ्वाइट्स ग्लेशियर और पाइन आईलैंड ग्लेशियर दोनों से ही बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है।

इसकी मुख्य वजह गर्म समुद्री धाराएं हैं, जो इन ग्लेशियरों तक पहुंच रही हैं। अगर, बर्फ पिघलने का यह सिलसिला जारी रहा तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा और सदियों तक समुद्र का जलस्तर बढ़ता रहेगा। इससे दुनियाभर के तटीय इलाकों और शहरों पर बड़ा खतरा आ जाएगा।