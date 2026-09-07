वैज्ञानिकों ने खोजा दवा सीधे ट्यूमर तक पहुंचाने का तरीका

इस टीम ने बहुत छोटे आकार के माइक्रोजेल कणों पर काम किया है। ये कण ढेर सारा पानी सोख लेते हैं और आमतौर पर आपस में जमे रहते हैं।

गरमी का तेज झटका लगते ही ये कण कुछ देर के लिए अपनी संरचना खो देते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और बहने लगते हैं।

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक के जरिए चिकित्सक सीधे उस जगह पर दवा पहुंचा सकेंगे, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि ट्यूमर में। इससे मरीजों पर होने वाले साइड इफेक्ट्स भी काफी कम किए जा सकेंगे।