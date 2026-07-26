वैज्ञानिकों ने खोजा अल्जाइमर से बचाने वाला दुर्लभ APOE2 जीन

अध्ययन में यह भी सामने आया कि APOE2 वेरिएंट वाले DNA में APOE4 वेरिएंट के मुकाबले कम नुकसान होता है। जिन न्यूरॉन्स में APOE2 मौजूद था, उनमें DNA को कम क्षति हुई थी और उसकी मरम्मत करने की क्षमता भी ज्यादा बेहतर थी।

इतना ही नहीं, जब वैज्ञानिकों ने APOE4 वाली कोशिकाओं में APOE2 प्रोटीन डाला तो तनाव से होने वाली क्षति भी कम हो गई।

इससे पता चलता है कि APOE2 के सुरक्षात्मक प्रभावों को अन्य कोशिकाओं तक भी पहुंचाया जा सकता है। ये नतीजे अल्जाइमर के भविष्य के इलाज के लिए नए द्वार खोलते हैं।