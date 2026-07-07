IIT बॉम्बे ने खोजा फैटी एसिड्स से अणु बनाने का आसान तरीका

लैब में बनाए 10 से ज्यादा अणु

इस सफलता के दम पर टीम ने लैब में 10 से ज्यादा अहम अणु बनाए हैं, जिनमें मूरिकाटासिन भी शामिल है। यह एक कैंसर-रोधी यौगिक है, जो आमतौर पर सोरसॉप फल में पाया जाता है।

खास बात यह है कि अब इसके लिए हजारों पौधों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसे लैब में ही बहुत तेजी से और उतनी ही कुशलता से तैयार किया गया है।

प्रोफेसर देबब्रत मैती बताते हैं कि यह तकनीक नई दवाइयों की खोज में तेजी ला सकती है। साथ ही, इससे पारंपरिक दवाओं को आधुनिक बनाने में भी आसानी होगी। यह शोध भविष्य में दवाइयों और रसायनों को तैयार करने के पर्यावरण-अनुकूल तरीकों की ओर भी राह दिखाता है।