IIT बॉम्बे ने खोजा फैटी एसिड्स से अणु बनाने का आसान तरीका
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने फैटी एसिड्स को जटिल रिंग के आकार वाले अणुओं में बदलने का एक बेहद आसान तरीका खोज निकाला है।
ये अणु दवाएं और औद्योगिक रसायन बनाने में बेहद जरूरी होते हैं। इस नए तरीके में एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो फैटी एसिड की चेन पर चुनिंदा जगहों को निशाना बनाता है।
इस प्रक्रिया से काम पुराने तरीकों के मुकाबले काफी तेजी से होता है, बर्बादी भी कम होती है और यह कहीं ज्यादा असरदार है।
लैब में बनाए 10 से ज्यादा अणु
इस सफलता के दम पर टीम ने लैब में 10 से ज्यादा अहम अणु बनाए हैं, जिनमें मूरिकाटासिन भी शामिल है। यह एक कैंसर-रोधी यौगिक है, जो आमतौर पर सोरसॉप फल में पाया जाता है।
खास बात यह है कि अब इसके लिए हजारों पौधों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसे लैब में ही बहुत तेजी से और उतनी ही कुशलता से तैयार किया गया है।
प्रोफेसर देबब्रत मैती बताते हैं कि यह तकनीक नई दवाइयों की खोज में तेजी ला सकती है। साथ ही, इससे पारंपरिक दवाओं को आधुनिक बनाने में भी आसानी होगी। यह शोध भविष्य में दवाइयों और रसायनों को तैयार करने के पर्यावरण-अनुकूल तरीकों की ओर भी राह दिखाता है।