बेनू एस्ट्रोयड के नमूनों की जांच से खुला सौर मंडल और धरती के बनने का रहस्य

ETH ज्यूरिख के वैज्ञानिकों ने बेनू एस्ट्रोयड से मिले टुकड़ों का विश्लेषण किया है। इस अध्ययन से सौर मंडल के निर्माण को लेकर हमारी पुरानी धारणाएं अब चुनौती का सामना कर रही हैं। 2023 में OSIRIS-REx मिशन द्वारा धरती पर लाए गए बेनू के ये नमूने, रयुगु और CI उल्कापिंडों जैसे दूसरे अंतरिक्ष पत्थरों से रासायनिक रूप से काफी मिलते-जुलते निकले हैं।

इस खोज से पता चलता है कि ये सभी एस्ट्रोयड वाटर-आइस लाइन के पास से बने होंगे। यह शुरुआती सौर मंडल में विभिन्न पदार्थों के मिलने की एक तरह की जगह थी।