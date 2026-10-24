बेनू एस्ट्रोयड के नमूनों की जांच से खुला सौर मंडल और धरती के बनने का रहस्य
टेक्नोलॉजी
ETH ज्यूरिख के वैज्ञानिकों ने बेनू एस्ट्रोयड से मिले टुकड़ों का विश्लेषण किया है। इस अध्ययन से सौर मंडल के निर्माण को लेकर हमारी पुरानी धारणाएं अब चुनौती का सामना कर रही हैं। 2023 में OSIRIS-REx मिशन द्वारा धरती पर लाए गए बेनू के ये नमूने, रयुगु और CI उल्कापिंडों जैसे दूसरे अंतरिक्ष पत्थरों से रासायनिक रूप से काफी मिलते-जुलते निकले हैं।
इस खोज से पता चलता है कि ये सभी एस्ट्रोयड वाटर-आइस लाइन के पास से बने होंगे। यह शुरुआती सौर मंडल में विभिन्न पदार्थों के मिलने की एक तरह की जगह थी।
बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण ने निभाई बड़ी भूमिका
वैज्ञानिकों ने बेनू की बनावट और उसके घटकों की गहराई से जांच की। इसमें सामने आया कि बेनू के बनने में बृहस्पति ग्रह ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।
बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण ने सौर मंडल के अंदरूनी और बाहरी दोनों हिस्सों से धूल और बाकी पदार्थ अपनी ओर खींचे थे।