AI से घर की साफ-सफाई का शेड्यूल करें और भी बेहतर

AI की मदद से घर की सफाई का शेड्यूल कैसे बनाएं बेहतर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:54 pm Jun 09, 202606:54 pm

क्या है खबर?

आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल घर की सफाई को आसान बनाने के लिए भी किया जा रहा है। AI आधारित टूल्स सफाई के कामों को व्यवस्थित करने, समय तय करने और जरूरी रिमाइंडर देने में मदद करते हैं। इससे घर की सफाई का काम पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो जाता है। AI तकनीक की मदद से लोग कम समय और मेहनत में अपने घर को साफ और व्यवस्थित रख सकते हैं।