SBI ने ग्राहकों को डीपफेक स्कैम के बारे में चेताया, जानिए कैसे करें बचाव 

तरीका

ऐसे दिया जा रहा है धोखाधड़ी को अंजाम

डीपफेक स्कैम में AI तकनीक का उपयोग करके ऐसे ऑडियो, वीडियो या इमेज बनाए जाते हैं, जो किसी वास्तविक व्यक्ति की आवाज, रूप-रंग या हाव-भाव की हूबहू नकल करते हैं। SBI के अनुसार, घोटालेबाज इस तकनीक का उपयोग लोगों का विश्वास जीतने और उन्हें पैसे भेजने या संवेदनशील वित्तीय जानकारी शेयर करने के लिए राजी करने के लिए करते हैं। मैसेज में पैसों की तत्काल मांग की जाती है। इस कारण व्यक्ति को सत्यापन करने का समय ही मिल पाता।