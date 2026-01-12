SBI ने ग्राहकों को डीपफेक स्कैम के बारे में चेताया, जानिए कैसे करें बचाव
क्या है खबर?
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों को डीपफेक स्कैम के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया है, क्योंकि साइबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। SBI ने कहा कि धोखेबाज AI जनरेटेड वीडियो कॉल, वॉयस मैसेज और इमेज का उपयोग करके लोगों से उनके परिचित बनकर पैसों की मांग करते हैं। वे उन पर भावनात्मक दबाव बनाते हैं, जिससे पीड़ित बना सत्यापन किए उनके झांसे में फंस जाते हैं।
तरीका
ऐसे दिया जा रहा है धोखाधड़ी को अंजाम
डीपफेक स्कैम में AI तकनीक का उपयोग करके ऐसे ऑडियो, वीडियो या इमेज बनाए जाते हैं, जो किसी वास्तविक व्यक्ति की आवाज, रूप-रंग या हाव-भाव की हूबहू नकल करते हैं। SBI के अनुसार, घोटालेबाज इस तकनीक का उपयोग लोगों का विश्वास जीतने और उन्हें पैसे भेजने या संवेदनशील वित्तीय जानकारी शेयर करने के लिए राजी करने के लिए करते हैं। मैसेज में पैसों की तत्काल मांग की जाती है। इस कारण व्यक्ति को सत्यापन करने का समय ही मिल पाता।
बचाव
बचाव के लिए SBI ने दी सलाह
इस तरह के स्कैम से बचने के लिए SBI ने ग्राहकों को तुरंत भुगतान की मांग करने वाले मैसेज या कॉल्स का जवाब नहीं देने की सलाह दी है। हमेशा आधिकारिक या विश्वसनीय कॉन्टैक्ट माध्यमों से ही अनुरोधों की पुष्टि करें और अज्ञात लिंक पर क्लिक करने या OTP, अकाउंट विवरण या QR कोड शेयर करने से बचें। धोखाधड़ी का संदेह होने पर साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर इसकी सूचना दें या साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।