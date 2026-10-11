UPI रिफंड स्कैम: अनजान पैसा लौटाया तो खाली हो सकता अकाउंट

SBI का कहना है कि अगर, आपके खाते में अचानक कोई अनजान पैसा आ जाए तो उसे तुरंत वापस न करें। हमेशा पहले बैंक से इस बारे में जानकारी लें।

बैंक से आने वाली असली कॉल्स के नंबर '1600' से शुरू होते हैं, लेकिन फिर भी आपको यह जांच लेना समझदारी है कि कॉल करने वाला कौन है। बैंक ने कहा है, "अगर, आपके खाते में कोई अनजान पैसा आता है? तो यह एक जाल है।"