ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर के नाम पर ठगी, SBI ने ग्राहकों को दी ये जरूरी सलाह

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए ग्राहकों को अपना OTP, ATM पिन, कार्ड का CVV नंबर और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

ठग अक्सर खुद को बैंक अधिकारी बताकर ऐसी जानकारियां मांगते हैं। कई बार वे समस्या ठीक करने के नाम पर मोबाइल में अनजान ऐप डाउनलोड करने या पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं।

ऐसी किसी मांग पर तुरंत भरोसा न करें और संदिग्ध कॉल आने पर फोन काटकर बैंक से संपर्क करें।