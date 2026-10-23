SBI ग्राहकों का डाटा डार्क वेब पर लीक, बैंक ने कहा- अकाउंट में जमा पैसा सुरक्षित

शुरुआती जांच के मुताबिक, सामने आए डाटा में ग्राहकों के नाम, जन्मतिथि, लिंग, पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल ID और घर के पते जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं।

इसके अलावा, बैंक शाखा का विवरण, ग्राहक सूचना फाइल यानी CIF नंबर, लीड ID और कर्ज से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी भी मिली है। हालांकि, सभी जानकारियों के सार्वजनिक होने की पुष्टि नहीं हुई है।

बैंक मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और प्रभावित रिकॉर्ड की पहचान की जा रही है।