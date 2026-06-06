सत्या नडेल ने खोला 100 AI एजेंट्स काे संभालने का राज 

सुरक्षा के लिए पेश किया एजेंट 365

इन मुश्किलों को आसान बनाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 'एजेंट 365' नाम का एक सिस्टम पेश किया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां से सभी AI टूल्स को एक ही जगह से संभाला जा सकता है। इस सिस्टम में 'एंट्रा' यह तय करता है कि किस व्यक्ति या AI को किस जानकारी तक पहुंच मिलेगी, वहीं 'पुरव्यू' यह रिकॉर्ड रखता है कि AI कौन-सा डाटा इस्तेमाल कर रहा है।

नडेल का कहना है कि उनका मुख्य ध्यान सिक्योरिटी, कंटेनमेंट, मैनेजेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी पर है। कंपनी का बड़ा लक्ष्य AI को इस तरह बनाना है, जिससे वह लोगों की जगह लेने के बजाय उनके कामकाज में मददगार बने।