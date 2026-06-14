एक्सबॉक्स की कमाई घटने के कारण बड़े बदलावों की तैयारी, नडेल ने दिए संकेत  

एक्सबॉक्स में छंटनी की भी संभावना

एक्सबॉक्स इस समय चिप्स और कंप्यूटर मेमोरी की कमी से परेशान है। इसके साथ ही, गेम्स से होने वाली कमाई भी लगातार घट रही है।

पिछले 5 सालों में 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश करने के बाद भी इस डिविजन का मुनाफा सिर्फ 3 प्रतिशत पर अटका हुआ है।

माइक्रोसॉफ्ट सस्ते गेमिंग और मुनाफे के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में है। इसी वजह से कर्मचारियों की छंटनी की संभावना भी बन रही है।