सैटरडे नाइट लाइव ने डारियो अमोदेई के AI को लेकर दिए बयान पर ली चुटकी

यह स्केच AI की तेज प्रगति और इसके खतरों को लेकर तकनीकी दिग्गजों की चिंताओं के बीच के तनाव को सामने लाया। एक यादगार पल वह था, जब विकलाइन के अमोदेई ने AI को शैतान बताया।

स्केच में उनके 2 किरदार मजेदार तरीके से बहस कर रहे थे कि क्या AI में और नए आविष्कार लाने चाहिए या इस पर कड़े नियम लगाने चाहिए? SNL ने हास्य का उपयोग कर यह दिखाया कि हमारे AI के भविष्य को लेकर चल रही यह बहस कितनी जटिल और जरूरी बन गई है।