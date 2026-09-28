सैटरडे नाइट लाइव ने डारियो अमोदेई के AI को लेकर दिए बयान पर ली चुटकी
सैटरडे नाइट लाइव (SNL) ने अपने 52वें सीजन की शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई का मजाक उड़ाते हुए की।
अमोदेई ने हाल ही में अपना नया मॉडल ओपस 5.5 लॉन्च किया है। माइकल चे द्वारा होस्ट किए गए इस स्केच में जेन विकलाइन ने अमोदेई का एक अनोखा और मजेदार किरदार निभाया।
इस किरदार में उनकी खास शैली और AI को लेकर उनकी हाल की सार्वजनिक चेतावनियों दोनों को साफ देखा जा सकता था।
AI पर लगने वाले नियमों की बहस को दिखाया
यह स्केच AI की तेज प्रगति और इसके खतरों को लेकर तकनीकी दिग्गजों की चिंताओं के बीच के तनाव को सामने लाया। एक यादगार पल वह था, जब विकलाइन के अमोदेई ने AI को शैतान बताया।
स्केच में उनके 2 किरदार मजेदार तरीके से बहस कर रहे थे कि क्या AI में और नए आविष्कार लाने चाहिए या इस पर कड़े नियम लगाने चाहिए? SNL ने हास्य का उपयोग कर यह दिखाया कि हमारे AI के भविष्य को लेकर चल रही यह बहस कितनी जटिल और जरूरी बन गई है।