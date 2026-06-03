SAS कंपनी AI के साथ RTO को बनाएगी डिजिटल और स्मार्ट

वाहन एनालिटिक्स को बनाया बेहतर

SAS कंपनी वाहन पोर्टल में गलतियों को तुरंत पहचानने, अव्यवस्थित डाटा को ठीक करने और अधिकारियों को सटीक जानकारी उपलब्ध कराने का काम करेगी। इससे वे तेजी से और सही फैसले ले पाएंगे।

कंपनी नए व्हीकल रजिस्ट्रेशन और लाइफसाइकिल एनालिटिक्स के साथ-साथ एनफोर्समेंट एनालिटिक्स भी लागू करेगी। इन एनालिटिक्स की मदद से समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करना, जोखिमों को प्रभावी ढंग से संभालना और सभी नागरिकों को बेहतर परिवहन सेवाएं मुहैया कराना ज्यादा आसान हो जाएगा।

SAS इंडिया की उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नोशिन कागालावाला ने कहा कि यह साझेदारी आंकड़ों पर आधारित नीतियां बनाने और नागरिकों के लिए परिवहन सेवाओं को और भी सरल बनाने के लिए अहम है।