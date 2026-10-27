भारतीय सेना के लिए AI तकनीक बनाएगी सर्वम

भारतीय सेना के लिए AI तकनीक बनाएगी सर्वम, रक्षा मंत्रालय से 5 साल का करार

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:14 pm Oct 27, 202606:14 pm

क्या है खबर?

भारतीय कंपनी सर्वम अब देश की रक्षा व्यवस्था के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े समाधान तैयार करेगी। कंपनी ने हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (HQ IDS) और रक्षा मंत्रालय के साथ 5 साल का करार किया है। इसके जरिए सेना, नौसेना और वायु सेना की अलग-अलग जरूरतों के मुताबिक तकनीक विकसित की जाएगी। इस पहल से सैन्य कामकाज में भारतीय तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश होगी। हालांकि, परियोजना पर होने वाले खर्च की जानकारी साझा नहीं की गई है।