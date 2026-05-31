 सर्वम ने विजन AI की कीमतों में की 67 फीसदी की कटौती 

सरवम ने तकनीक में किया सुधार

यह बड़ी कीमत कटौती बेहतर तकनीकी अपग्रेड्स के कारण संभव हुई है। सरवम ने अपने सॉफ्टवेयर और क्लाउड सेटअप में सुधार किया है, जिससे काम तेज और किफायती बना हुआ है।

यह प्लेटफॉर्म 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है और ऑम्नीडॉक्बेंच V1.5 पर 93.28 फीसदी और OLMOCR-बेंच पर 84.3 फीसदी की प्रभावशाली सटीकता के साथ सभी तरह के दस्तावेजों को संभालता है।

इन बदलावों के साथ, सरवम को उम्मीद है कि वित्त, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अधिक लोग अपने कागजी कामों के लिए AI का उपयोग करेंगे।