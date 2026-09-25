सर्वम AI ने लॉन्च किया विजन 2.1 मॉडल, 22 भारतीय भाषाओं में समझेगा दस्तावेज
क्या है खबर?
भारतीय AI कंपनी सर्वम AI ने विजन 2.1 लॉन्च किया है। यह कंपनी के विजन-लैंग्वेज मॉडल का नया वर्जन है, जिसे खासतौर पर दस्तावेजों को समझने और उनसे जानकारी निकालने के लिए बनाया गया है। नया मॉडल फॉर्म, टेबल और दस्तावेजों से जरूरी जानकारी निकाल सकता है। इसके अलावा, यह भारतीय भाषाओं में लिखे हाथ से लिखे टेक्स्ट को भी पहचान सकता है। कंपनी ने पिछले वर्जन में आने वाली कुछ गलतियों को भी सुधारने का दावा किया है।
खासियत
टेबल और फॉर्म को आसानी से समझेगा
सर्वम विजन 2.1 में दस्तावेजों से जानकारी निकालने की कई सुविधाएं दी गई हैं।
यह फॉर्म में मौजूद सवाल और उनके जवाब जैसी जानकारी को अलग कर सकता है। इसके अलावा जटिल टेबल और कई पेज में फैली टेबल को भी समझ सकता है। मॉडल का इस्तेमाल दस्तावेजों के अलग-अलग हिस्सों को पहचानने और जरूरी जानकारी निकालने में किया जा सकता है।
इससे बैंकिंग, बीमा और दूसरे कामों में दस्तावेजों को डिजिटल तरीके से समझना आसान हो सकता है।
भाषा
22 भारतीय भाषाओं में OCR
नए मॉडल की खास बात इसका भारतीय भाषाओं के लिए OCR सपोर्ट है।
सर्वम ने इसके प्रदर्शन को जांचने के लिए सर्वम इंडिक OCR बेंच भी जारी किया है। इसमें 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं के 6,609 नमूने और अंग्रेजी के 300 नमूने शामिल हैं। कुल 6,909 नमूनों वाले इस बेंचमार्क में पुराने अखबारों, किताबों, ब्रोशर और दूसरे दस्तावेजों को शामिल किया गया है।
इसका इस्तेमाल अलग-अलग भाषाओं में अक्षर और शब्द पहचानने की क्षमता जांचने के लिए होगा।
तेज
तेज और बेहतर काम पर जोर
सर्वम के मुताबिक, विजन 2.1 को असली काम में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है।
मॉडल दस्तावेज के लेआउट और पढ़ने के क्रम को समझकर जानकारी निकालता है। कंपनी ने इसके लिए असली और कंप्यूटर से तैयार किए गए दोनों तरह के डेटा का इस्तेमाल किया है।
इसके बाद मॉडल को अलग-अलग तरीकों से प्रशिक्षित किया गया। सर्वम का दावा है कि नए मॉडल ने कई वैश्विक दस्तावेज बेंचमार्क में अच्छा प्रदर्शन किया है।