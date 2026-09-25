सर्वम AI ने लॉन्च किया विजन 2.1 मॉडल

सर्वम AI ने लॉन्च किया विजन 2.1 मॉडल, 22 भारतीय भाषाओं में समझेगा दस्तावेज

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:59 pm Sep 25, 202612:59 pm

क्या है खबर?

भारतीय AI कंपनी सर्वम AI ने विजन 2.1 लॉन्च किया है। यह कंपनी के विजन-लैंग्वेज मॉडल का नया वर्जन है, जिसे खासतौर पर दस्तावेजों को समझने और उनसे जानकारी निकालने के लिए बनाया गया है। नया मॉडल फॉर्म, टेबल और दस्तावेजों से जरूरी जानकारी निकाल सकता है। इसके अलावा, यह भारतीय भाषाओं में लिखे हाथ से लिखे टेक्स्ट को भी पहचान सकता है। कंपनी ने पिछले वर्जन में आने वाली कुछ गलतियों को भी सुधारने का दावा किया है।