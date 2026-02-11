AI इंपैक्ट समिट से पहले सर्वम AI को मिली नई पहचान, अपना मॉडल जल्द करेगी लॉन्च

भारत इस महीने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समिट AI इंपैक्ट को आयोजित करने वाला है। इस बीच बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी सर्वम AI ने अपनी नई ब्रांड पहचान पेश की है। कंपनी का कहना है कि वह 'भारत से सभी के लिए AI' बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। नई पहचान में भारतीय सोच, भाषा और संस्कृति को तकनीक के साथ जोड़ने पर खास जोर दिया गया है, ताकि देश की विविधता को सही तरीके से समझा जा सके।

पहचान डिजाइन में भारतीय पहचान पर जोर कंपनी ने अपने नए लोगो और डिजाइन में भारतीय कला से प्रेरणा ली है। मोनोग्राम को मंडला शैली में तैयार किया गया है, जो कमल जैसे आकार में दिखाई देता है। नीले से नारंगी रंग का बदलाव प्रगति और बदलाव को दर्शाता है। अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने इस नए डिजाइन की बहुत तारीफ की और इसे भारतीय परंपरा से जुड़ा बताया है। कुछ यूजर्स ने कंपनी से मोबाइल ऐप लॉन्च करने का सवाल भी पूछा है।

उत्पाद सर्वम विजन और बुलबुल V3 लॉन्च रीब्रांडिंग से पहले कंपनी ने दो बड़े उत्पाद पेश किए थे। सर्वम विजन एक ऐसा मॉडल है, जो स्कैन किए गए दस्तावेज, तस्वीर और हाथ से लिखे नोट्स से भी टेक्स्ट पढ़ सकता है। यह 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और जटिल टेबल व चार्ट समझने में सक्षम है। वहीं बुलबुल V3 टेक्स्ट को आवाज में बदलने वाला सिस्टम है, जो 11 भाषाओं में 35 से ज्यादा आवाजें देता है और भारतीय बोलचाल समझने की कोशिश करता है।

