सर्वम थर्ड-पार्टी और अमेरिका के AI मॉडल इस्तेमाल की देगी सुविधा

सर्वम की यह तेज वृद्धि उसकी मजबूत साझेदारी और बड़े फंडिंग की वजह से है। कंपनी ने अगस्त में C-DAC के साथ मिलकर एक भारतीय AI स्टैक बनाने के लिए समझौता किया था, जो कंप्यूटिंग हार्डवेयर से लेकर ऐप तक फैलेगा।

कंपनी ने जून में 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,850 करोड़ रुपये) के सीरीज-B राउंड के तहत 23.40 करोड़ डॉलर (करीब 2,200 करोड़ रुपये) का फंड जुटाया।

इसके सिस्टम पर पहले से ही लाखों लोग रोजाना बातचीत करते हैं। ऐसे में सर्वम भारत के AI भविष्य में एक अहम भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।