सर्वम थर्ड-पार्टी और अमेरिका के AI मॉडल इस्तेमाल की देगी सुविधा
भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप सर्वम ने अपनी पहुंच और क्षमता को बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब उसके यूजर्स केवल उसके अपने AI मॉडल ही नहीं, बल्कि थर्ड-पार्टी और अमेरिका के AI मॉडल भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
कंपनी के सह संस्थापक प्रत्यूष कुमार ने मनीकंट्रोल स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पहल से भारतीय व्यवसायों को शक्तिशाली AI टूल्स का इस्तेमाल करने में बहुत सहूलियत मिलेगी।
जून में जुटाए 23.4 करोड़ डॉलर
सर्वम की यह तेज वृद्धि उसकी मजबूत साझेदारी और बड़े फंडिंग की वजह से है। कंपनी ने अगस्त में C-DAC के साथ मिलकर एक भारतीय AI स्टैक बनाने के लिए समझौता किया था, जो कंप्यूटिंग हार्डवेयर से लेकर ऐप तक फैलेगा।
कंपनी ने जून में 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,850 करोड़ रुपये) के सीरीज-B राउंड के तहत 23.40 करोड़ डॉलर (करीब 2,200 करोड़ रुपये) का फंड जुटाया।
इसके सिस्टम पर पहले से ही लाखों लोग रोजाना बातचीत करते हैं। ऐसे में सर्वम भारत के AI भविष्य में एक अहम भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।