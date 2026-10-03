टावस का नया ग्रिफिन AI वीडियो कॉल को बना रहा बिल्कुल असली

ग्रिफिन की तकनीक की मदद से यह केवल एक तस्वीर को देखकर असली जैसे हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज बना लेता है, जिससे इसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल किसी इंसान जैसी लगती है।

स्वतंत्र जांच में भी पता चला है कि यह इतना स्वाभाविक जवाब देता है कि इसे किसी इंसान की बातचीत से अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है।

अभी ग्रिफिन-लाइट का एक रिसर्च प्रीव्यू ही उपलब्ध है। इसे केवल कुछ शुरुआती टेस्टर्स को दिया गया है। टावस की योजना है कि बाद में इसका एक और भी ताकतवर वर्जन जारी किया जाएगा।

इससे भविष्य में वीडियो कॉल काफी दिलचस्प हो सकती हैं, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं या किसी AI से यह कैसे पता चलेगा?