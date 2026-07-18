सैमसंग के गैलेक्सी अनपैक्ड में कई तकनीकों से उठेगा पर्दा

इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा गैलेक्सी Z फोल्ड 8 की रहने वाली है, जिसमें 7.6-इंच की बड़ी फ्लेक्सिबल डिस्प्ले और ड्यूल रियर कैमरा मिलेगा। इसके 'अल्ट्रा' वर्जन में ट्रिपल कैमरा सेटअप और लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिप मिल सकती है।

इस इवेंट में नए गैलेक्सी वॉच 9 सीरीज, वॉच अल्ट्रा 2 और स्टाइलिश गैलेक्सी ग्लासेज भी लॉन्च हो सकते हैं। इन ग्लासेज को जेंटल मॉन्स्टर और वार्बी पार्कर के साथ मिलकर तैयार किया गया है।