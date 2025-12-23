CES 2026 में सैमसंग गूगल जेमिनी वाला बेस्पोक AI रेफ्रिजरेटर करेगी पेश

टेक दिग्गज सैमसंग ने CES 2026 में अपनी नई किचन अप्लायंसेज रेंज पेश करने की घोषणा की है। यह टेक इवेंट 6 से 9 जनवरी तक लास वेगास में होगा। कंपनी इसमें बेस्पोक AI रेफ्रिजरेटर, OTR माइक्रोवेव, स्लाइड-इन रेंज और नया बेस्पोक AI वाइन सेलर दिखाएगी। सैमसंग का कहना है कि यह रेंज रोजमर्रा की किचन जरूरतों को आसान बनाने और स्मार्ट होम एक्सपीरियंस को बेहतर करने पर फोकस करती है।

जेमिनी रेफ्रिजरेटर में पहली बार गूगल जेमिनी का इस्तेमाल सैमसंग के नए बेस्पोक AI रेफ्रिजरेटर पहली बार अपग्रेडेड AI विजन सिस्टम के साथ आएंगे, जिसे गूगल जेमिनी के जरिए तैयार किया गया है। इसमें बेस्पोक AI हाइब्रिड, फैमिली हब और इनफिनिट AI वाइन रेफ्रिजरेटर शामिल हैं। यह सिस्टम पहले के मुकाबले ज्यादा तरह के ताजा और प्रोसेस्ड खाने को पहचान सकेगा। कई पैकेज्ड फूड आइटम्स को अब मैन्युअल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, जिससे ट्रैकिंग पहले से काफी आसान बनेगी।

इन्वेंट्री बेहतर फूड ट्रैकिंग और स्मार्ट इन्वेंट्री कंपनी के मुताबिक, नया AI विजन सिस्टम खाने की पहचान ज्यादा सटीक तरीके से करेगा। इससे फूड इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर होगा और यूजर्स को यह पता रहेगा कि फ्रिज में क्या रखा है। पहले जहां सीमित फूड आइटम पहचाने जाते थे, अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। सैमसंग का मानना है कि यह फीचर फूड वेस्ट कम करने और खरीदारी की बेहतर प्लानिंग में मदद करेगा, खासकर बड़े परिवारों के लिए।

