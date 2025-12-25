सैमसंग आईफोन के लिए बनाएगी कैमरा सेंसर

सैमसंग आईफोन के लिए बनाएगी कैमरा सेंसर, शुरू हुई उत्पादन की तैयारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:48 am Dec 25, 202510:48 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग इन दिनों अपनी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कंपनी ऐपल के लिए आईफोन मॉडल्स के कैमरा सेंसर बनाने की तैयारी में जुटी है। पहले सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सैमसंग, ऐपल के लिए CMOS इमेज सेंसर यानी CIS सप्लाई कर सकती है। अब नए संकेत मिल रहे हैं कि साउथ कोरियन कंपनी इस दिशा में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिससे सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव हो सकता है।