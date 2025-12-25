LOADING...
सैमसंग आईफोन के लिए बनाएगी कैमरा सेंसर, शुरू हुई उत्पादन की तैयारी
लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 25, 2025
10:48 am
क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग इन दिनों अपनी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कंपनी ऐपल के लिए आईफोन मॉडल्स के कैमरा सेंसर बनाने की तैयारी में जुटी है। पहले सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सैमसंग, ऐपल के लिए CMOS इमेज सेंसर यानी CIS सप्लाई कर सकती है। अब नए संकेत मिल रहे हैं कि साउथ कोरियन कंपनी इस दिशा में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिससे सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव हो सकता है।

तैयारी

अमेरिका के ऑस्टिन प्लांट में बढ़ी हलचल 

द इलेक की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने अमेरिका के टेक्सास स्थित ऑस्टिन चिप प्लांट में नई भर्तियां शुरू की हैं। कंपनी ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट मैनेजर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर काम करने वालों को डिजाइन, सप्लाई और इक्विपमेंट से जुड़े काम संभालने होंगे। इसमें गैस और पानी की पाइपिंग जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप भी शामिल हैं, जो बड़े प्रोडक्शन की तैयारी का संकेत देता है।

उत्पादन

2026 तक शुरू हो सकता है उत्पादन

रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने ऑस्टिन सिटी काउंसिल को बताया है कि वह इस फैसिलिटी में करीब 19 अरब डॉलर (लगभग 1,700 अरब रुपये) का निवेश कर रही है। यह निवेश एडवांस्ड मशीनों की इंस्टॉलेशन और देखभाल के लिए किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मार्च, 2026 तक आईफोन के लिए CIS का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। इन सेंसरों में सैमसंग के ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जो कैमरा ऑटोफोकस और स्टेबिलाइजेशन को बेहतर बनाएंगे।

