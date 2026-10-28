सैमसंग ने 4 गैलेक्सी फोंस के लिए भारत में जारी किया वन UI 9 अपडेट
सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी M56, M17, F17 और A35 यूजर्स के लिए अपना नया वन UI 9 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है, जो एंड्रॉयड 17 पर आधारित है।
इस अपडेट के साथ फोन को एक नया लुक, अपने डिवाइस को अपनी मर्जी से बदलने के ज्यादा तरीके और अक्टूबर का ताजा सिक्योरिटी पैच मिल रहा है। इससे आपका डिवाइस पहले से कहीं ज्यादा नया और सुरक्षित लगेगा।
अपडेट का साइज 2.2GB से 2.7GB तक
यह अपडेट डाउनलोड करने के लिए काफी बड़ा है। M56 के लिए लगभग 2.2GB, A35 के लिए 2.7GB, M17 और F17 के लिए करीब 2.44GB डाटा की जरूरत होगी।
इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके फोन में पर्याप्त जगह, बैटरी पूरी तरह चार्ज और एक मजबूत वाई-फाई कनेक्शन मौजूद हो। इस अपडेट को पाने के लिए बस अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और 'सॉफ्टवेयर अपडेट' पर टैप करें।
यह अपडेट पिछले महीने जारी हुए S26 सीरीज के अपडेट के बाद आया है, जिसका लक्ष्य हर किसी के लिए फोन का रोजमर्रा का इस्तेमाल और भी आसान और बेहतर बनाना है।