सैमसंग ने 4 गैलेक्सी फोंस के लिए भारत में जारी किया वन UI 9 अपडेट

यह अपडेट डाउनलोड करने के लिए काफी बड़ा है। M56 के लिए लगभग 2.2GB, A35 के लिए 2.7GB, M17 और F17 के लिए करीब 2.44GB डाटा की जरूरत होगी।

इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके फोन में पर्याप्त जगह, बैटरी पूरी तरह चार्ज और एक मजबूत वाई-फाई कनेक्शन मौजूद हो। इस अपडेट को पाने के लिए बस अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और 'सॉफ्टवेयर अपडेट' पर टैप करें।

यह अपडेट पिछले महीने जारी हुए S26 सीरीज के अपडेट के बाद आया है, जिसका लक्ष्य हर किसी के लिए फोन का रोजमर्रा का इस्तेमाल और भी आसान और बेहतर बनाना है।