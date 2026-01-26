सैमसंग को जल्द मिल सकती है HBM4 AI चिप्स के लिए मंजूरी, क्या है खासियत?
क्या है खबर?
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मेमोरी चिप HBM4 को लेकर बड़ी खबर में है। कंपनी एनवीडिया से सर्टिफिकेशन पाने के बेहद करीब पहुंच गई है। इससे AI चिप बाजार में सैमसंग और उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी SK हाइनिक्स के बीच का अंतर कम हो सकता है। यह प्रगति ऐसे समय में आई है, जब दुनियाभर में AI तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है और मेमोरी चिप्स की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है।
खासियत
HBM4 चिप की खासियत
HBM4 एक हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप है, जिसे खास तौर पर AI सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। यह चिप बहुत तेज डाटा प्रोसेसिंग में मदद करती है और बड़े AI एक्सेलरेटर को बेहतर तरीके से चलाने में सक्षम है। एनवीडिया अपने उन्नत AI प्रोसेसर में इसी तरह की मेमोरी का इस्तेमाल करती है, इसलिए इस क्षेत्र में काफी समय से सर्टिफिकेशन के लिए गुणवत्ता और स्थिर प्रदर्शन सबसे अहम माना जाता है।
असर
उत्पादन और शेयर बाजार पर असर
रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग फरवरी महीने में HBM4 के मास प्रोडक्शन की तैयारी कर रही है। कंपनी जल्द ही इन चिप्स की शिपमेंट शुरू कर सकती है, लेकिन इसकी सटीक तारीख अभी सामने नहीं आई है। इस खबर के बाद सियोल शेयर बाजार में सैमसंग के शेयर करीब 3 प्रतिशत तक चढ़े, जबकि उसी दौरान SK हाइनिक्स के शेयरों में गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी।
फायदा
AI मांग से कंपनियों को फायदा
AI मेमोरी के क्षेत्र में फिलहाल सैमसंग अपने प्रतिद्वंद्वियों SK हाइनिक्स और माइक्रोन से पीछे माना जाता है। इसके बावजूद AI की बढ़ती होड़ के कारण मेमोरी चिप्स की भारी कमी देखी जा रही है। इसी वजह से इन तीनों बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है और हाल के महीनों में (सितंबर की शुरुआत से अब तक) उनकी कुल बाजार मूल्यांकन में लगभग 900 अरब डॉलर (लगभग 82,000 अरब रुपये) की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।