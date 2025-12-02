सैमसंग ने अपना पहला ट्रिपल-फोल्ड स्मार्टफोन Z ट्राईफोल्ड किया लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत 

टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग ने आज (2 दिसंबर) अपना पहला ट्रिपल फोल्डेबल स्मार्टफोन Z ट्राईफोल्ड लॉन्च कर दिया है। यह फोन 2 हिंज वाले डिजाइन के साथ आता है, जो इसे सामान्य फोल्डेबल डिवाइस से बिल्कुल अलग बनाता है। कंपनी इसे सबसे पहले कोरिया में 12 दिसंबर को उपलब्ध कराएगी। यह फोन खुलने पर एक बड़े टैबलेट जैसा अनुभव देता है और सैमसंग का अब तक का सबसे एडवांस्ड फोल्डेबल डिवाइस माना जा रहा है।

स्क्रीन बड़ी 10-इंच स्क्रीन और मल्टीटास्किंग फीचर्स सैमसंग Z ट्राईफोल्ड में अंदर की तरफ 10-इंच की बड़ी स्क्रीन है, जिसका रेजोल्यूशन 2160×1584 है और यह 120Hz तक का एडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इस डिस्प्ले पर यूजर एक साथ 3 ऐप वर्टिकली चला सकते हैं। फोन सैमसंग डेक्स मोड को भी स्टैंडअलोन तरीके से सपोर्ट करता है। बाहर की स्क्रीन 6.5 इंच की है, जो 1080p रेजोल्यूशन सपोर्ट के साथ आती है, जिससे इसे सामान्य स्मार्टफोन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

हिंज डिजाइन अनोखा हिंज डिजाइन और पतला ट्रिपल-पैनल सिस्टम डिवाइस में 3 अलग-अलग मोटाई वाले पैनल दिए गए हैं जो अनोखे तरीके से फोल्ड होते हैं। सेंटर पैनल 4.2mm मोटा है और इसमें USB-C पोर्ट दिया गया है, जबकि दूसरा पैनल 4.0mm और सबसे पतला पैनल सिर्फ 3.9mm का है। फोन फोल्ड होने पर 12.9mm मोटा होता है, जो कुछ पुराने फोल्डेबल मॉडल्स से थोड़ा ज्यादा है। हिंज में टाइटेनियम हाउसिंग और डुअल-रेल सिस्टम है और फोन को IP48 रेटिंग भी मिली है, जो पानी से सुरक्षा देता है।

कैमरा दमदार कैमरा सेटअप और बैटरी क्षमता सैमसंग Z ट्राईफोल्ड में पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं, जिसमें 200MP का मुख्य कैमरा, 12MP अल्ट्रावाइड और 10MP टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। कवर स्क्रीन और अंदर की स्क्रीन, दोनों में 10MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। फोन के तीनों पैनलों में बैटरी लगाई गई है, जिसकी कुल क्षमता 5,600mAh है। डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 16GB रैम मिलती है। हालांकि, इसमें S-पेन का सपोर्ट नहीं दिया गया है, जैसा कंपनी ने कन्फर्म किया है।

