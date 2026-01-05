CES 2026: सैमसंग ने नए फ्रेम डिजाइन के साथ पेश किया 130-इंच का माइक्रो RGB टीवी
क्या है खबर?
सैमसंग ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में दुनिया का पहला 130-इंच का माइक्रो RGB टीवी (R95H मॉडल) पेश किया है। यह अल्ट्रा-लार्ज डिस्प्ले कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा माइक्रो RGB पैनल है और इसमें फ्रेम-फोकस्ड डिजाइन को नया रूप दिया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पिक्चर प्रोसेसिंग, फुल BT.2020 कलर कवरेज, ग्लेयर रिडक्शन, नेक्स्ट-जेनरेशन HDR सपोर्ट और इंटीग्रेटेड ऑडियो जैसी सुविधाएं हैं, जो इसे एक अल्ट्रा-प्रीमियम व्यूइंग सेटअप बनाती हैं।
खासियत
नई तकनीक कंट्रास्ट बनाती है बेहतर
यह मॉडल सैमसंग की अब तक की सबसे एडवांस माइक्रो RGB तकनीकों से लैस है। यह AI इंजन प्रो, माइक्रो RGB कलर बूस्टर प्रो और माइक्रो RGB HDR प्रो द्वारा संचालित है। ये विशेषताएं AI का उपयोग करके फीके रंगों को निखारती हैं और कंट्रास्ट को बेहतर बनाती हैं, जिससे उजाले और अंधेरे दोनों दृश्यों में जीवंत रंग और सूक्ष्म विवरण मिलते हैं। डिस्प्ले बेहतर चित्र और ध्वनि गुणवत्ता के लिए HDR10+ एडवांस्ड1 और एक्लिप्स ऑडियो को सपोर्ट करता है।
AI
मिलती है कई AI की सुविधा
माइक्रो RGB मॉडल सैमसंग की खास ग्लेयर फ्री तकनीक के साथ आता है, जो अलग-अलग रोशनी की स्थितियों में भी चमक को कम करता है और रंगों के साथ कंट्रास्ट को बरकरार रखता है। यह सैमसंग के एडवांस विजन AI कंपेनियन को भी सपोर्ट करता है। इससे संवादात्मक खोज, सक्रिय सुझाव और AI फुटबॉल मोड प्रो, AI साउंड कंट्रोलर प्रो, लाइव ट्रांसलेट, जेनरेटिव वॉलपेपर, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और परप्लेक्सिटी जैसे विभिन्न AI फीचर्स और ऐप्स तक पहुंच मिलती है।