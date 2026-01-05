CES 2026: सैमसंग ने नए फ्रेम डिजाइन के साथ पेश किया 130-इंच का माइक्रो RGB टीवी 

खासियत

नई तकनीक कंट्रास्ट बनाती है बेहतर

यह मॉडल सैमसंग की अब तक की सबसे एडवांस माइक्रो RGB तकनीकों से लैस है। यह AI इंजन प्रो, माइक्रो RGB कलर बूस्टर प्रो और माइक्रो RGB HDR प्रो द्वारा संचालित है। ये विशेषताएं AI का उपयोग करके फीके रंगों को निखारती हैं और कंट्रास्ट को बेहतर बनाती हैं, जिससे उजाले और अंधेरे दोनों दृश्यों में जीवंत रंग और सूक्ष्म विवरण मिलते हैं। डिस्प्ले बेहतर चित्र और ध्वनि गुणवत्ता के लिए HDR10+ एडवांस्ड1 और एक्लिप्स ऑडियो को सपोर्ट करता है।