सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया AI संचालित सुविधाओं से लैस गैलेक्सी A27 5G

गैलेक्सी A27 की कितनी है कीमत?

इस फोन में 6.7-इंच की बड़ी सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूथ अनुभव देती है। इसे गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ की मजबूत सुरक्षा भी मिली है।

इसके पीछे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का मेन लेंस शामिल है। यह OIS सपोर्ट करता है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। साथ ही इसमें अल्ट्रावाइड और मैक्रो लेंस भी है।

सेल्फी के लिए इसमें 12MP का AI पावर्ड फ्रंट कैमरा है, जिसमें ऑब्जेक्ट इरेजर जैसे खास टूल्स दिए गए हैं। इस फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी है, जो पूरे दिन चलती है।

सैमसंग ने 6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का वादा भी किया है। यह गैलेक्सी A27 लाइट ग्रीन, लाइट पिंक और ब्लैक कलर विकल्पों में बाजार में उपलब्ध होगा, जिसकी शुरुआती कीमत 28,999 रुपये रखी गई है।