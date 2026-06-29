सैमसंग 2028 में लॉन्च करेगी 10-इंच स्क्रीन वाला रोलेबल फोन
सैमसंग 2028 की पहली छमाही में अपना पहला रोलेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम गैलेक्सी Z स्लाइड हो सकता है।
इसमें एक ऐसी डिस्प्ले मिलेगी, जो रोल होकर टैबलेट जितनी बड़ी, 10-इंच की स्क्रीन में बदल जाएगी, लेकिन बंद होने पर भी यह आराम से आपकी जेब में समा जाएगी।
सैमसंग पिछले कई सालों से बड़े टेक इवेंट्स में रोलेबल स्मार्टफोन के प्रोटोटाइप दिखा रही है और अब यह उसका अगला बड़ा कदम है।
फोल्डेबल फोन बाजार हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद
कंपनी को उम्मीद है कि यह नया डिजाइन फोल्डेबल फोन बाजार में उसे फिर से मजबूत स्थिति में लाएगा, जहां उसकी हिस्सेदारी हाल ही में लगभग 42 से घटकर सिर्फ 27 फीसदी रह गई है।
ऐसी स्क्रीन बनाना, जो आसानी से खुल भी सके और टिकाऊ भी बनी रहे, यह कोई आसान चुनौती नहीं है, लेकिन कोई इसे कर सकता है तो वह सैमसंग ही है।
साथ ही, लगभग 2030 के आस-पास एक और रोलेबल डिवाइस आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि, इसकी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है।