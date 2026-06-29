सैमसंग 2028 में लॉन्च करेगी 10-इंच स्क्रीन वाला रोलेबल फोन

फोल्डेबल फोन बाजार हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद

कंपनी को उम्मीद है कि यह नया डिजाइन फोल्डेबल फोन बाजार में उसे फिर से मजबूत स्थिति में लाएगा, जहां उसकी हिस्सेदारी हाल ही में लगभग 42 से घटकर सिर्फ 27 फीसदी रह गई है।

ऐसी स्क्रीन बनाना, जो आसानी से खुल भी सके और टिकाऊ भी बनी रहे, यह कोई आसान चुनौती नहीं है, लेकिन कोई इसे कर सकता है तो वह सैमसंग ही है।

साथ ही, लगभग 2030 के आस-पास एक और रोलेबल डिवाइस आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि, इसकी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है।