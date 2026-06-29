कंगना रनौत पर लगे आरोपों को वीर दास ने किया खारिज

कंगना रनौत ने वीर दास को किस बात का दिया धन्यवाद? लगा था ये भद्दा आरोप

लेखन ज्योति सिंह 11:26 am Jun 29, 202611:26 am

क्या है खबर?

कंगना रनौत ने फिल्म 'रिवाॅल्वर रानी' (2014) में कॉमेडियन वीर दास के साथ एक 'किसिंग सीन' दिया था। अचानक इस दृश्य को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। दरअसल, एक पत्रकार ने पॉडकास्ट में दावा किया कि दृश्य पूरा होने के बावजूद अभिनेत्री रुकी नहीं। नतीजन, कॉमेडियन के होंठ से खून निकलने लगा। अब वीर ने इस दावे को खारिज करते हुए पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है। उनके जवाब पर कंगना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।