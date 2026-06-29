चिप की कीमत बढ़ाने के आरोप में सैमसंग, माइक्रोन और SK हाइनिक्स पर मुकदमा

वजह

क्यों हुआ तीनों कंपनियों पर मुकदमा?

अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तीनों कंपनियों ने 2022 से DRAM की सप्लाई जानबूझकर कम रखी है। शिकायत के मुताबिक, इस दौरान RAM की कीमतों में करीब 700 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई। आरोप है कि कंपनियों ने उत्पादन घटाया और बाजार में प्रतिस्पर्धा कम रखी, जिससे ग्राहकों और कारोबारियों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। कंपनियों ने अभी तक इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।