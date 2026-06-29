केमार रोच ने पूरे किए 300 टेस्ट विकेट, ऐसा करने वाले वेस्टइंडीज के 5वें गेंदबाज

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वेस्टइंडीज के लिए कर्टनी वॉल्स ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट

वेस्टइंडीज के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड पूर्व तेज गेंदबाज कर्टनी वॉल्स के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 132 टेस्ट में कुल 519 विकेट अपने नाम किए थे। इस सूची में कर्टली एम्ब्रोस (405) दूसरे, मैल्कम मार्शल (376) तीसरे और लांस गिब्स (309) चौथे नंबर पर हैं। अब रोच भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। रोच वेस्टइंडीज के लिए 300 विकेट चटकाने वाले चौथे तेज गेंदबाज हैं। गिब्स ने ऑफ स्पिनर के रूप में यह कारनामा किया था।