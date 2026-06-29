केतन अग्रवाल हत्याकांड में खुलासा; सगाई से पहले उदयपुर गए थे सिया-चेतन, पीड़ित पिता की अपील

खुलासा

बाली ट्रिप पर जाने से पहले सिया की अपने भाई से झगड़ा

मामले में एक और नया गवाह सामने आया है। सिया और केतन की बाली यात्रा के समय सिया को मुंबई हवाई अड्डे छोड़ने वाले टैक्सी चालक ने अहम दावा किया है। कैब ड्राइवर वैभव जाधव ने बताया कि उन्होंने सुबह 10 बजे पुणे से यात्रियों को लिया था। तब सिया टैक्सी में बैठने को मना कर रही थी। तब उसके भाई साहिल ने उसे जबरदस्ती बिठाया था। जाधव ने बताया कि टैक्सी रावेत पहुंची, जहां केतन अग्रवाल सवार हुए थे।