सैमसंग ने 3D ओडिसी गेमिंग मॉनिटर किया पेश, जानिए क्या है इसकी खासियत
क्या है खबर?
सैमसंग ने नया ओडिसी D G90XH मॉनिटर लॉन्च किया है, जो गेमिंग अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने की तैयार है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा मॉनिटर है, जो 6K तक के प्रभावशाली रिजॉल्यूशन पर बिना चश्मे के 3D अनुभव प्रदान करता है। इस डिस्प्ले में एक बड़ा IPS पैनल और एडवांस आई-ट्रैकिंग तकनीक है, जो यूजर्स की स्थिति के आधार पर गहराई और परिप्रेक्ष्य को समायोजित करती है।
लॉन्च
कब लॉन्च होगा मॉनिटर?
ओडिसी 3D अपने पिछले मॉडल से एक बड़ा अपग्रेड है, जिसमें 27-इंच का छोटा डिस्प्ले और कम 4K रिजॉल्यूशन था। इस मॉनिटर में 165Hz तक की तेज रिफ्रेश रेट है, जिसे ड्यूल मोड फीचर का उपयोग करके 3K रिजॉल्यूशन पर स्विच करके 330Hz तक बढ़ाया जा सकता है। यह इसे बाजार में उपलब्ध सबसे एडवांस गेमिंग मॉनिटर्स में से एक बनाता है। इसे 6-9 जनवरी तक लास वेगास में होने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में प्रदर्शित किया जाएगा।
सपोर्ट
किस-किस गेम को सपोर्ट करेगी मॉनिटर?
सैमसंग का यह मॉनिटर स्टेलर ब्लेड, लाइज ऑफ पी: ओवरचर और द फर्स्ट बर्सेकर: खजान जैसे चुनिंदा गेम्स के लिए अनुकूलित है। ब्लैक मिथ: वुकॉन्ग, हॉगवर्ट्स लेगेसी, पालवर्ल्ड और साइलेंट हिल 2 जैसे अन्य गेम्स भी इसके अनूठे 3D इफेक्ट्स का सपोर्ट करते हैं। ओडिसी 3D के साथ-साथ कंपनी ओडिसी G6 G60H भी लॉन्च कर रही है। इस मॉनिटर को दुनिया का पहला गेमिंग मॉनिटर बताया जा रहा है, जिसकी रिफ्रेश रेट 1,040Hz तक है।