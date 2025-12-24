सैमसंग ने 3D ओडिसी गेमिंग मॉनिटर किया पेश, जानिए क्या है इसकी खासियत 

लॉन्च

कब लॉन्च होगा मॉनिटर?

ओडिसी 3D अपने पिछले मॉडल से एक बड़ा अपग्रेड है, जिसमें 27-इंच का छोटा डिस्प्ले और कम 4K रिजॉल्यूशन था। इस मॉनिटर में 165Hz तक की तेज रिफ्रेश रेट है, जिसे ड्यूल मोड फीचर का उपयोग करके 3K रिजॉल्यूशन पर स्विच करके 330Hz तक बढ़ाया जा सकता है। यह इसे बाजार में उपलब्ध सबसे एडवांस गेमिंग मॉनिटर्स में से एक बनाता है। इसे 6-9 जनवरी तक लास वेगास में होने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में प्रदर्शित किया जाएगा।