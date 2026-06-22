लॉन्च से पहले लीक हुआ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 9 और अल्ट्रा 2 का डिजाइन टेक्नोलॉजी Jun 22, 2026

सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 9 और अल्ट्रा 2 के डिजाइन लॉन्च से पहले ही सामने आ गए हैं। इन्हें 22 जुलाई को लंदन में पेश किया जाएगा।

इन नई घड़ियों के डिजाइनों में पहले से ज्यादा स्लीक लुक दिया गया है। साथ ही नए स्ट्रैप्स और एक अपडेटेड सैमसंग हेल्थ ऐप भी मिलेगा।

जो लोग अपनी घड़ी को कस्टमाइज करना पसंद करते हैं, उनके लिए इस बार एक नया वॉच फेस पिकर भी मौजूद है। इस साल कंपनी ने क्लासिक वेरिएंट को लिस्ट से हटा दिया है, जिससे इस बार सिर्फ ये 2 मॉडल ही बाजार में आएंगे।