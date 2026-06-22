लॉन्च से पहले लीक हुआ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 9 और अल्ट्रा 2 का डिजाइन
सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 9 और अल्ट्रा 2 के डिजाइन लॉन्च से पहले ही सामने आ गए हैं। इन्हें 22 जुलाई को लंदन में पेश किया जाएगा।
इन नई घड़ियों के डिजाइनों में पहले से ज्यादा स्लीक लुक दिया गया है। साथ ही नए स्ट्रैप्स और एक अपडेटेड सैमसंग हेल्थ ऐप भी मिलेगा।
जो लोग अपनी घड़ी को कस्टमाइज करना पसंद करते हैं, उनके लिए इस बार एक नया वॉच फेस पिकर भी मौजूद है। इस साल कंपनी ने क्लासिक वेरिएंट को लिस्ट से हटा दिया है, जिससे इस बार सिर्फ ये 2 मॉडल ही बाजार में आएंगे।
अल्ट्रा 2 में जोड़ा गया क्विक बटन
अल्ट्रा 2 का आकार थोड़ा चौकोर है, जिसमें पतले बेजेल और क्लासिक स्टाइल के निशान मिलेंगे। इसमें होम और बैक बटन के बीच एक ऑरेंज आउटलाइन वाला क्विक बटन भी दिया गया है।
दोनों घड़ियां ब्लैक, सिल्वर या बेज (वॉच 9) रंग में आएंगी। इसके साथ ही ब्लू-एंड-ब्लैक या ग्रीन-एंड-सिल्वर जैसे नए स्ट्रैप कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेंगे।
सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें बेहतर सिस्टम ऐप्स, पहले से बेहतर दिखने वाले आइकन और बेहतर हेल्थ ट्रैकिंग के लिए सैमसंग हेल्थ मॉनिटर में ECG फीचर शामिल होने की उम्मीद है।