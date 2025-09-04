सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 सीरीज खास AI फीचर्स के साथ लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

सैमसंग ने आज (4 सितंबर) गैलेक्सी S25 FE स्मार्टफोन के साथ अपने गैलेक्सी इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी टैब 11 सीरीज को भी लॉन्च किया है। नए टैबलेट काफी पतले और आकर्षक डिजाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स के साथ पेश किए गए हैं। यह सीरीज टैब S11 और टैब S11 अल्ट्रा में आती है, जिसमें नया S पेन शामिल है। कंपनी ने इन्हें खासतौर पर मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

डिजाइन बड़ी स्क्रीन और पतला डिजाइन सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा अब तक का सबसे पतला टैबलेट है, लेकिन इसमें 14.6 इंच का बड़ा डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है। यह 120Hz रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है, जिससे धूप में भी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। इसमें एंटी-रिफ्लेक्शन लेयर भी दी गई है। वहीं, रेगुलर टैब S11 में 11 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन इसमें एंटी-रिफ्लेक्शन की सुविधा नहीं है।

फीचर्स कैमरा और बैटरी क्षमता गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा मॉडल में 13MP मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड और 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके सामान्य मॉडल में सिर्फ 13MP रियर और 12MP फ्रंट कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो अल्ट्रा वेरिएंट में 11,600mAh और S11 में 8,400mAh की बैटरी दी गई है। ये दोनों 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। हालांकि, कैमरा फीचर्स साधारण हैं, लेकिन बैटरी को लेकर अच्छे सुधार किए गए हैं।

अन्य फीचर्स दमदार परफॉर्मेंस और DeX मोड ये दोनों टैबलेट बेहतर प्रदर्शन के लिए मीडियाटेक डाइमेंशन 9400+ प्रोसेसर पर चलते हैं, जो मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव काम के लिए पर्याप्त ताकतवर है। सैमसंग ने इन टैबलेट्स में नया सैमसंग DeX एक्सटेंडेड मोड दिया है। यह फीचर एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करने पर डुअल-स्क्रीन सेटअप की सुविधा देता है। इसके जरिए एक स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट और दूसरी पर प्रेजेंटेशन दिखाना संभव है, जिससे यह टैबलेट लैपटॉप जैसा अनुभव देता है।

AI फीचर्स गैलेक्सी टैब S11 सीरीज में मिलते हैं ये AI फीचर्स गैलेक्सी टैब S11 सीरीज को गैलेक्सी AI और वन UI 8 के साथ पेश किया गया है। इसमें जेमिनी लाइव जैसे टूल दिए गए हैं जो स्क्रीन पर दिख रही चीजों को रियल-टाइम में समझाकर आसान भाषा में बताते हैं। अन्य AI फीचर्स में ड्राइंग असिस्ट, राइटिंग असिस्ट, फ्लोटिंग ओवरले और रियल-टाइम ट्रांसलेशन शामिल हैं। नए S पेन में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे यह और आरामदायक और सटीक काम करता है।