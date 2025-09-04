LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / सैमसंग गैलेक्सी S25 FE हुआ लॉन्च, यहां जानिए कीमत और फीचर्स
सैमसंग गैलेक्सी S25 FE हुआ लॉन्च, यहां जानिए कीमत और फीचर्स
सैमसंग गैलेक्सी S25 FE हुआ लॉन्च (तस्वीर: सैमसंग)

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE हुआ लॉन्च, यहां जानिए कीमत और फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 04, 2025
03:17 pm
क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में आज (4 सितंबर) अपने सैमसंग गैलेक्सी S25 FE स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। यह नया स्मार्टफोन गैलेक्सी AI के कई खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स के साथ आता है। कंपनी ने इसे अपने पुराने मॉडल गैलेक्सी S24 FE की तुलना में ज्यादा अपग्रेड और बेहतर प्रदर्शन वाला बताया है। लॉन्च के साथ ही यह डिवाइस टेक बाजार में काफी चर्चा का विषय बन गया है।

फीचर्स

हैंडसेट में है 8MP का टेलीफोटो कैमरा

गैलेक्सी S25 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 8MP का टेलीफोटो सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच का LTPO AMOLED स्क्रीन दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव और भी स्मूद हो जाता है।

अन्य फीचर्स

प्रोसेसर और बैटरी क्षमता 

यह स्मार्टफोन सैमसंग के एक्सिनोस 2400 प्रोसेसर पर काम करता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग में दमदार साबित होगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 4900mAh की बैटरी दी गई है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यूजर्स को लंबी बैटरी बैकअप और तेज चार्जिंग अनुभव मिलेगा। इन फीचर्स की वजह से यह डिवाइस हाई परफॉर्मेंस स्मार्टफोन की कैटेगरी में अपनी खास पहचान बनाएगा।

कीमत

कीमत और उपलब्धता

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE 4 रंगों (आइसीब्लू, जेटब्लैक, नेवी और व्हाइट) में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 128GB मॉडल के लिए 649.99 डॉलर (लगभग 57,290 रुपये), 256GB मॉडल के लिए 709.99 डॉलर (लगभग 62,575 रुपये) और यूरोप में 512GB मॉडल के लिए 929 यूरो (लगभग 95,320 रुपये) तय की गई है। यह स्मार्टफोन आज से चुनिंदा बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और साथ में गूगल AI प्रो प्लान के 6 महीने मुफ्त मिलेंगे।